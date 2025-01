Napoli colpo esotico per il centrocampo | spunta un nome inatteso

Leggi su Spazionapoli.it

Ultime Calciounper ildel: possibile rinforzo per ildi Antonio Conte Secondo le ultime calcio, la dirigenza partenopea avrebbe messo gli occhi su un profilo a sorpresa per rinforzare la mediana azzurra. La notizia, riportata dalla Gazzetta dello Sport, arriva direttamente dalla Colombia, con il direttore sportivo Giovanni Manna, che starebbe puntando su unestremamentee non conosciuto da tutti gli appassionati.Con l’obiettivo di dare ad Antonio Conte una squadra profonda e all’altezza degli obiettivi, il calciomercato invernale deldovrà essere mirato e di livello. Il primo posto in classifica, condiviso con l’Atalanta, va difeso fino alla fine dell’anno e la rosa può essere perfezionata. Ecco, dunque, che anche i calciatori meno blasonati possono risultare un’arma a proprio vantaggio.