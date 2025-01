Biccy.it - Lorenzo pronuncia una frase orrenda su Javier, scoppia la polemica

Ormai è chiaro a tutti, sia dentro che fuori dalla casa del Grande Fratello, quantoSpolverato non sopportiMartinez. Dopo mesi passati a sparlare del pallavolista argentino alle spalle, il modello milanese qualche giorno fa ha voluto un confronto ed ha accusato il suo “rivale” di essere poco limpido e di nascondere il suo lato più cattivo. Fino a qui non c’è nulla di male, niente che non sia già accaduto nelle scorse edizioni del GF, ieri però Spolverato si è lasciato scappare unasu Martinez.stava giocando in piscina, facendo una gara di salto in lungo con altri ragazzi, quando è stato Martinez a saltare,(che era in giardino con Shaila) ha detto: “Spaccati un ginocchio“. La Gatta ha subito rimproverato il suo fidanzato: “Dai no!“.Il tutto a pochi giorni dai racconti di Spolverato sul suo passato fatto di violenza nelle gang e di voglia di riscatto e cambiamento.