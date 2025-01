Ilfattoquotidiano.it - Il livello dei pronto soccorso oggi è drammatico: normale se il governo tifa per il privato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Enza PlotinoSe non ci sei mai stato non hai idea del, di undi un grande ospedale pubblico. Mi è capitato recentemente di averne bisogno e ho vissuto una situazione allucinante. Tanto per essere chiari: sto parlando di un’eccellenza della Capitale e non dell’ultimo presidio medico della provincia più sperduta!Entri in un sistema infernale di richieste di assistenza, tutte urgenti, alcune urgentissime, per fortuna poche gravissime. Unche tempi addietro aveva spazi vitali e necessari per tutti i pazienti,è intasato di letti e barelle nelle sale, nei corridoi (il numero del paziente attaccato alle finestre), nei ripostigli e addirittura nelle sale del triage. Una convivenza promiscua, senza nessuna privacy, codici gialli con codici verdi e codici rossi che transitano nei corridoi d’ingresso dell’ospedale senza possibilità di passaggi dedicati.