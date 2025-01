Liberoquotidiano.it - Il clamoroso menu di Jannik Sinner: milionario? No, cosa ha mangiato, la foto virale | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dal 10 giugno scorso è il numero 1 del tennis mondiale e, ora che la nuova stagione è alle porte, difendere il primato non sarà una passeggiata per. Prima di rituffarsi nella mischia e ripartire dall'Australia, lì dove ha vinto il suo primo Slam, il campione altoatesino ha festeggiato San Silvestro a casa di amici. Una festa monegasca, in cui il tennista italiano ha condiviso l'ultima notte dell'anno con Antonio Giovinazzi, anche lui residente a Monte-Carlo. Un cenone in piena regola e, a testimoniare la serata insieme, c'è anche un bel post pubblicato proprio dal pilota endurance della Ferrari, vincitore con una vettura di Maranello della 24 Ore di Le Mans del 2023. Dieciin cui si vedeospite a casa di Giovinazzi, che ha servito ai suoi ospiti lasagne come primo e un mini-hamburger come secondo, oltre un antipasto e al dolce.