Helena su Jessica: "Il chirurgo le ha rifatto male il naso"

Prestes eMorlacchi al Grande Fratello non sono mai andate d’accordo. La cantante, durante uno scontro, le ha addirittura detto di essere ossessionata da Lorenzo Spolverato: “Quando vedi che uno è impegnato e non ti vuole, te ne devi fare una ragione e ti fai da parte“, accusandola addirittura di essere un’esperta di reality show. “Sei senza vergogna. E sei brava a fare i reality! Li hai fatti tutti, il prossimo anno vai a La Talpa. Sarà felice il tuo agente, diventerà ricchissimo“. Durante un’altra litigata l’avrebbe addirittura chiamata ‘pazza’, termine che ha fatto infuriare pure sua sorella che è scesa in campo per difenderla. “Dare della pazza a una donna non è solo un insulto: è un tentativo di silenziarla” – ha scritto la sorella diPrestes su Instagram – “Questa etichetta, usata quando mancano argomenti, riflette una società che delegittima il diverso e invalida la forza femminile.