Dilei.it - Giusy Versace, la vita dopo l’incidente: “Con il dolore ho imparato a convivere”

Leggi su Dilei.it

“Non dimenticare di sorridere e di brindare alla”, queste sono state le prime parole cheha condiviso in una storia su Instagram, dando così il benvenuto al nuovo anno. Parole che, come quelle della sua prima intervista del 2025, traducono nero su bianco la grande forza d’animo di una donna a cui un incidente ha cambiato la. Non è tutto semplice come sembra e non mancano i momenti di profondo sconforto, ma lanon si è mai fermata per un momento.e ilAveva 28 anni quando nel 2005 un incidente le ha portato via le gambe. Da quel momento la suanon è più stata la stessa, eppureè riuscita in ogni ambito in cui provasse anche solo a ottenere un risultato. Puntare in alto, sempre, affrontando le sfide a testa alta e dimostrando di avere una capacità di adattamento e una forza davvero invidiabili.