Terzotemponapoli.com - Giuffredi: “Mario Rui ha la memoria corta, ha sempre detto che non voleva rimanere a Napoli!”

Leggi su Terzotemponapoli.com

: ”È stato tirato in ballo il mio operato. ForseRui ha la: dovrebbe dire come sono andate le cose nella realtà e non nella sua immaginazione”A TuttoMercatoWeb.com, ex agente diRui, replica alle dichiarazioni di colui che è stato un suo assistito per tanti anni. Una gestione, quella di, che ha consacrato il calciatore portoghese dai campi di Empoli fino allo Scucon il, passando per la Roma e tante soddisfazioni professionali. Queste le sue dichiarazioni:Il suo ex assistito hadi aver ricevuto soltanto un’offerta dal San Paolo e che da padre di famiglia non gli è sembrato il caso di accettare“Forse dimentica che chi ha iniziato a parlare del San Paolo è stato lui. Nel club brasiliano c’era un direttore portoghese che lo aveva chiamato direttamente.