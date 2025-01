Dilei.it - Chi è Veronica Maccarone, la moglie di Kaspar Capparoni: 2 figli e 20 anni di differenza

Vent’die non sentirli.sono felici insieme e, nel tempo, hanno sfidato le preclusioni mentali di molti. Oggi hanno una splendida famiglia e, guardandosi alle spalle, sono felici di ogni step lungo il percorso., chi èè nata a Catania il 6 giugno 1983. Per una generazione in particolare, il suo volto è associato al programma Quelli che il calcio. Lei ha infatti ricoperto il ruolo della “schedina”, ovvero valletta, nell’edizione 2001-2002. Il tutto sotto la conduzione di Simona Ventura.Vanta però un curriculum più ampio. In televisione è apparsa in Gap – Generazioni alla prova, così come Veline, Bulldozer, tra le altre cose, e anche alcuni spot. Suo maritoè un veterano del mondo delle fiction e, sotto quest’aspetto, anche lei ha un minimo d’esperienza: La lunga estate, Capri, Resto vostro papà, L’Italia sul due, Problemi di soldi.