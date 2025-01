Cecilia Sala governo nervoso con il tribunale di Milano il primo obiettivo | ottenere l’espulsione prima che Trump si insedi

Leggi su Open.online

Giorgia Meloni ha convocato il vertice di oggi pomeriggio sul casocon un, che potrebbe apparire scontato ma scontato non è: chiarire a tutti che liberare la giornalista è una priorità assoluta e che – o almeno questo è l’impegno – per farlo potranno essere anche incrinati rapporti internazionali, se necessario, o forzato il bon ton dei rapporti istituzionali. Che serva a qualcosa è tutto da dimostrare, ovviamente, però la linea politica è tracciata. E ilsegnale che filtra, a vertice in corso, è il nervosismo contro gli uffici giudiziari milanesi. Perché in momenti delicati anche sul piano delle relazioni diplomatiche hanno fatto filtrare due notizie negative: l’esistenza del documento americano che invita l’Italia a non concedere i domiciliari a Mohammad Abedini, l’ingegnere iraniano ora in carcere su richiesta degli Stati uniti perché accusato di essere al soldo dei pasdaran, e il parere negativo del procuratore generale presso la corte d’appello alla richiesta di domiciliari per lo stesso Abedini, avanzata dall’avvocato Alfredo De Francesco.