Ilfattoquotidiano.it - Cecilia Sala chiama la famiglia: “Liberatemi, fate presto”. Il racconto della detenzione: “Dormo per terra, mi hanno tolto gli occhiali”

pernella mia cella,”. Le autorità dell’Iran avevano garantito che avrebbero trattato “in modo dignitoso”, la giornalista di Chora Media e del Foglio arrestata il 19 dicembre scorso con l’accusa di aver “violato le leggi islamiche”, ma dalreporter non sembra essere così. Alla 29enne, come riportano diversi media, il 1 gennaio è stato concesso di effettuare trete ai genitori e al compagno. Ed è a loro che ha confessato di vivere giorni duri per le difficili condizioni all’interno del famigerato carcere di Evin.è rinchiusa ormai da due settimane in una cella singola, dove riesce appena a sdraiarsi, senza un materasso, costretta a dormire sul freddo pavimentoprigione con appena una coperta a cercare di rendere sopportabili le rigide temperature invernali di Teheran.