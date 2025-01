Lanotiziagiornale.it - Caso Sala, per gli Usa: “Abedini deve restare in carcere”. Intanto Tajani convoca l’ambasciatore iraniano

“Un soggetto pericoloso” che “rimanere sotto custodia, in”. Così il Dipartimento di giustizia del Massachusetts definisce MohammadNajafabadi, l’ingegnerearrestato a Malpensa il 13 dicembre scorso su richiesta degli Stati Uniti, perché accusato di aver fornito componenti per i droni utilizzati negli attacchi contro basi americane.L’uomo si trova attualmente recluso nelmilanese di Opera in attesa di estradizione. Il documento è stato recapitato all’attenzione dei giudici della Corte di Appello di Milano per via diplomatica pochi giorni dopo l’arresto del 38enne, quindi prima dell’istanza con cui il difensore, l’avvocato Alfredo de Francesco, aveva chiesto per il suo assistito i domiciliari.L’atto ufficiale, di quattro pagine, rende ancora più intricata la vicenda della giornalista italiana Cecilia, trattenuta da due settimane neldi Evin.