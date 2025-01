Bergamonews.it - Carnesecchi fa i miracoli. Male l’attacco titolare, Scalvini e Hien in confusione

Inter-Atalanta 2-0, le pagelle8 – Essenziale per tenere il discorso aperto con le sue parate: la prima su Lautaro ha del miracoloso, quasi quanto l’intervento sempre sul numero 10 un minuto prima di segnare il 2-1 (annullato).Kossounou 6 – Alti e bassi, difficilmente ne fa due giuste in fila, ma è anche merito della riaggressione dell’Inter. Fondamentale nel murare all’inizio due palloni, non sicuro sul raddoppio.4.5 – Thuram ci mette 20 secondi a sverniciarlo, Lautaro un po’ di più. Lui ci casca in continuazione: esce dalla linea e apre buchi enormi. E pure sul raddoppio perde il tempo.Kolasinac 5.5 – Molto spesso fuori fase, impiega diversi minuti per entrare dentro la partita.Zappacosta 6 – Salvataggio sulla linea alla prima azione, uno dei pochi highlights di una partita di sofferenza contro Dimarco e contro Dumfries.