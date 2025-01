Sport.quotidiano.net - Busa, il predestinato "In acqua da sempre". Storia di un talento in rampa di lancio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Quando si dice essere predestinati. La vita di Micheleè stata in piscina sin dalla tenera età e dunque la medaglia di bronzo vinta nella 4x100 mista ai Mondiali in vasca corta a Budapest e il quinto posto nei 50 metri farfalla con il record italiano di 22’’01, tempo che lo ha fatto diventare il delfinista più veloce d’Italia, sono la più logica delle conseguenze. Del resto, quando si ha un padre allenatore di pallanuoto e una mamma e una sorella allenatrici di nuoto, il destino è segnato. "A due anni e mezzo mio padre mi lanciava in– spiega scherzando il 23enne faentino – e quindi ho imparato presto a nuotare, ma comunque quando ero in vasca con gli altri miei amici mi mettevo i braccioli per non sentirmi diverso da loro. Devo ringraziare i miei genitori perché insto davvero bene e grazie a loro sono diventato un nuotatore".