Addio ad Aldo Agroppi da bandiera del Toro alla panchina viola

Il calcio italiano è in lutto per la scomparsa di, ex centrocampista e allenatore: aveva 80 anni. Il decesso è avvenuto questa mattina all’ospedale di Piombino, in provincia di Livorno, doveera nato il 14 aprile del 1944 e dove l’ex allenatore era ricoverato da qualche giorno. Smessi i panni di allenatore è stato per anni un commentatore in tv, celebri le sue polemiche soprattutto nei confronti della Juventus rivale storica die Fiorentina.Dalle giovanili del Piombino adel TorinoCresciuto nel vivaio del Piombino, con cui esordisce non ancora maggiorenne in Serie D nella stagione 1960-1961, viene notato e acquistato dal Torino, che inizialmente lo cede in prestito al Genoa e al Potenza. Nella stagione 1967-1968 torna in pianta stabile ai granata, debuttando in Serie A il 15 ottobre in Torino-Sampdoria 4-2 (lo stesso giorno in cui perde la vita Luigi Meroni).