Zonawrestling.net - WWE: Annunciato il ritorno di una storica partnership

Leggi su Zonawrestling.net

La WWE e Topps hannooggi di aver siglato un nuovo accordo per la produzione di carte collezionabili ufficiali delle superstar WWE. Si tratta di unimportante, considerando che Topps era già stato partner ufficiale della federazione dal 2005 al 2021.La fine dellacon PaniniL’accordo arriva dopo la conclusione della collaborazione con la Panini, azienda italiana che aveva firmato un contratto con la WWE nell’ottobre 2021. La, che doveva durare fino al 2026, si è interrotta prematuramente nell’agosto 2023, quando la WWE ha tentato di rescindere il contratto accusando la Panini di non aver prodotto il numero concordato di carte fisiche e digitali. La disputa si è conclusa con un accordo tra le parti nel novembre 2023, i cui dettagli non sono stati resi pubblici.