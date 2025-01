Oasport.it - United Cup, la difficile missione dell’Italia contro la Cechia: portare la sfida al doppio misto

L’Italia si avvicina, e ora lo sa, a un quarto di finale decisamenteinCup. Sta arrivando la, una delle formazioni che per scuola tennistica degli ultimi decenni ha sempre potuto godere di continui e completi ricambi fino al giorno d’oggi, cosa che si vede bene anche nella manifestazione di inizio anno.Dopo un breve periodo in cui parevatrovare l’eredità di Tomas Berdych, di continuatori ne sono arrivati due. Uno di loro è qui impegnato, ed è Tomas Machac, che nei suoi due incontri ha ben figurato, lottando fino all’ultimoun Casper Ruud che quest’anno sul veloce forse è meno disposto di altre volte a fare concessioni e, poi, battendo Hubert Hurkacz, con tutto quel che è il polacco quando si esce dalla terra rossa e si entra sul rapido.Al femminile, parimenti, dopo Petra Kvitova e Karolina Pliskova il momento di vuoto di fatto non c’è stato, perché sono arrivate già durante la loro era altre ottime giocatrici.