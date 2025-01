Tutti quelli che hanno scritto un articolo di addio a Jimmy Carter ma sono morti prima di lui

Leggi su Open.online

Quando il 39esimo presidente degli Usaè morto lo scorso 29 dicembre all’età di 100 anni, moltidinoti nel mondo anglosassone come obituaries – erano già pronti da decenni. Alcuni erano stati preparati talmente tanto tempo addietro che gli stessi autori dei cosiddetti «coccodrilli» nonvissuto abbastanza per vederne la pubblicazione, come riporta il Washington Post. Già, perchéil suo mandato presidenziale (uno solo) lo terminò nel lontano 1981. Ma è poi stato incredibilmente longevo, sopravvivendo pure a una lunga serie di annunci o indiscrezione di morte puntualmente rivelatisi falsi. Roy Reed, ex reporter del New York Times che ne ha co-firmato l’obituary, è morto ad esempio nel 2017. Edward Walsh, corrispondente dalla Casa Bianca per il Washington Post durante l’amministrazione, è scomparso nel 2014.