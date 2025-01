Ilfattoquotidiano.it - Tirate il loden fuori dagli armadi: il cappotto radical chic torna in passerella. Da Lady Diana a Rocco Schiavone, la storia di un evergreen

È vero che la moda è fatta di cicli e di ritorni, ma ci sono capi che non se ne vanno mai. E attraversano non solo i decenni, ma i secoli, adattandosi ai gusti e alle esigenze di chi li indossa senza mai perdere la propria natura. Uno di questi è il, iltirolese. Unascritta su un filo di lana che unisce i contadini tirolesi e gli aristocratici di Vienna, la regina Elisabetta II e il vicequestoree la sfilata di Gucci.Ilè molto più che un– Iniziamo con una precisazione lessicale: il termine ‘’ in realtà si riferisce al materiale, non al capo. Il termine deriva da ‘lodo’ che significa ‘balla di lana’. La lana grezza di pecora veniva cardata, filata, tessuta e lavorata fino all’infeltrimento. Attraverso il processo della follatura la lana diventa termoisolante e idrorepellente: perfetta per affrontare il freddo e la pioggia dell’inverno.