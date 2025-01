Notizie.com - Se hai uno di questi cellulari non ti funzionerà più Whatsapp da gennaio

: cosa cambierà dal 2025? E quali sono iche non potranno più avere l’app di messaggistica più famosa al mondo? Presta attenzione, dal 1° disu alcuninon sarà più disponibile. Questo inevitabilmente significa intervenire e capire di quali si tratta. Gli anni passano e la tecnologia avanza, ragion per cui è importante sostituire il vecchio smartphone perché può accadere che alcune app non possano essere più supportate.Se hai uno dinon tipiùda(Notizie.com)Nello specifico, si tratta dei telefono con Android 4.4 (kitkat) o le versioni precedenti. Ovviamente si tratta diche hanno più di 10 anni, per fare un esempio fratroviamo il Motorola Moto G e il Sony Xperia Z del 2013, dunque, se l’acquisto del vostro cellulare è avvenuto di recente non c’è nulla da temere si potrà continuare ad utilizzare