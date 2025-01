Liberoquotidiano.it - "Neanche ci provano a fare finta": esplode la bufera sui Ricchi e Poveri mentre cantano

A L'anno che verrà, il concertone trasmesso in diretta da Rai Uno per salutare il nuovo anno, è accaduto davvero di tutto. Come vi abbiamo già raccontato a tenere banco questa mattina sui social sono stati i commenti che riguardano l'insulto scappato ad Angelo deiprobabilmente in un momento concitato della diretta. Il cantante avrebbe preso di mira i tecnici per avere un microfono aperto durante il countdown finale. Ma su X i telespettatori si sono letteralmente scatenati a colpi di commenti che hanno accompagnato minuto per minuto il Capodanno da Reggio Calabria. E così ecco che nel mirino è finita anche Angela dei: "Ichecia fardi non cantare in playback mi ammazzano io vorrei avere un minimo dell'energia di Angela", tuona un utente mettendo di fatto in dubbio l'esibizione del gruppo.