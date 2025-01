Ilgiorno.it - Morta intossicata per un guasto della caldaia: cos’è successo a Maria Montini, uccisa dal monossido

Villa Cortese (Milano) – È stato con tutta probabilità il malfunzionamento di unaa provocare la morte di, 92 anni, l’anziana donna che ha perso la vita nel pomeriggio del 31 dicembre nella sua abitazione di via San Vittore a causa dell’inalazione didi carbonio. Il primo allarme è stato lanciato poco dopo le 14 del 31 dicembre: i primi a notare che qualcosa non stava andando per il verso giusto sono stati i familiari che vivono nella stessa palazzinadonna, al piano superiore, e che, verificato che la donna non si faceva sentire, sono scesi per comprendere il motivo del silenzio. Sono stati loro, dunque, i primi a intervenire in un appartamento che ormai era stato intasato daldi carbonio e dove era diventato difficile respirare. Lanciato l’allarme, per l’anziana donna è subito sembrato evidente che non ci sarebbe stato nulla da fare.