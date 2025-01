Mistermovie.it - Mister Movie | Robert Eggers e Willem Dafoe insieme per altri due nuovi film?

Leggi su Mistermovie.it

, celebre regista noto per la sua estetica unica e la narrazione immersiva, ha recentemente dichiarato di aver offerto adue ruoli per altrettantiprogetti cinematografici. Sebbene i dettagli di questirimangano avvolti nelo, le aspettative sono già altissime, considerando la solida collaborazione tra i due artisti.: una collaborazione che continua a stupireclass="wp-block-heading">Il sodalizio artistico traha preso il via nel 2019 con The Lighthouse, in cuiha condiviso lo schermo conPattinson, regalando un’interpretazione magistrale. La collaborazione è proseguita con The Northman nel 2022, doveha nuovamente dimostrato la sua versatilità. Nel recente Nosferatu del 2024, l’attore interpreta il professor Albin Eberhart Von Franz, un personaggio ispirato al celebre Van Helsing di Dracula.