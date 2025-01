Liberoquotidiano.it - L'emozione per l'incendio del Castello Estense a Ferrara, 25 anni di tradizione

Lo storico spettacolo dell'del, giunto a un quarto di secolo, ha saluta il 2025 insieme a Radio 105, per la prima volta radio partner dell'evento patrocinato e promosso da Comune di, Provincia die Camera di Commercio die Ravenna con il contributo della Regione Emilia-Romagna e il supporto della Fondazione Teatro Comunale e di In. L'evento è stato organizzato daTua Spa e daExpo srl; main sponsor il Gruppo Hera. “L'edizione di quest'anno dell'delsegna un traguardo importante per la manifestazione: 25di fuochi, musica, condivisione e bella energia, che si sono sprigionati aper una notte, la più magica dell'anno. Si tratta di un evento unico e assai atteso da cittadini e turisti”, dice il sindaco Alan Fabbri.