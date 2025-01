Ilfoglio.it - L'anno dell'arrampicata sportiva

Gli Slam di Sinner e la doppietta in Davis, le finali di Paolini e le medaglie olimpiche. Sì, il 2024 è stato l'del tennis. Ma non solo. A Parigi sono stati di successo anche i quarti di finale. Un risultato ha valore da solo, ma acquista più significati nel contesto in cui si inserisce. Può essere un exploit, ma anche il segno di qualcosa che si sta costruendo, il traguardo intermedio di una salita iniziata da poco. L'è disciplina olimpica dal 2021 e pochi mesi fa l'Italia ha sfiorato il primo podio con Matteo Zurloni, arresosi ai quarti di finalea specialità speed per soli due millesimi al futuro argento, il cinese Wu Peng. Nelle fasi eliminatorie il campione del mondo aveva abbassato il suo record personale ed europeo a 4'94'', migliorando quello già registrato un mese prima in una tappa di coppa del mondo a Chamonix.