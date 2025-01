.com - La Regione Lazio stanzia 18 milioni per il caro affitti

La crisi deglia Roma colpisce duramente famiglie, lavoratori e studenti, aggravando il problema dell’accessibilità abitativa. I costi elevati, spinti dabrevi e una domanda in costante aumento, hanno reso la capitale una delle città più difficili in cui trovare una casa a prezzi sostenibili. Per affrontare questa emergenza, lahato 18di euro, destinati per metà ai residenti di Roma. Il contributo mira a coprire fino al 40% del costo annuo dell’affitto, con un massimo di 2.000 euro per persona, offrendo un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà economica.a Roma, una crisi in crescitaA Roma, ilrappresenta un problema sempre più grave, colpendo in modo trasversale diverse categorie sociali. Glibrevi, spesso utilizzati per il turismo, hanno ridotto l’offerta di case disponibili a lungo termine, soprattutto nei quartieri centrali.