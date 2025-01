Agi.it - La denuncia dell'ex calciatore di Genoa e Avellino: "Picchiato dalla polizia"

AGI - È sulla lista nerae persone non gradite in Israele Stephane Omeonga, ilbelga exedche il giorno di Natale è stato prelevato dagli agentidi frontiera da un aereo in transito a Fiumicino. Il 28enne centrocampista, che milita nella squadra di Serie B israeliana del Bnei Sakhnin che accoglie anche arabo-israeliani, hato però sui social di essere stato "vittimaa brutalità". Omeonga era su un volo proveniente dal Belgio e diretto a Tel Aviv: il comandante ha richiesto l'interventoe forze'ordine dopo il suo rifiuto di abbandonare il velivolo. Gli agenti hanno nuovamente chiesto a Omeonga di scendere ma dopo un ripetuto rifiuto lo hanno prelevato di peso per permettere all'aereo di decollare. Ilè stato poito per resistenza a pubblico ufficiale.