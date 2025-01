Ilgiorno.it - Incendio di Capodanno a Como, in fiamme due auto nella notte: evacuato il condominio di fronte

, 1° gennaio 2025 –diunha coinvolto duein via Buonarroti a. Il rogo è scoppiato alle 2.20 e ha costretto i vigili del fuoco a un intervento tempestivo che ha permesso salvare parzialmente uno dei due veicoli raggiunti dalle. Tuttavia, il fumo denso ha invaso le scale e alcuni appartamenti dela ridosso del punto in cui erano parcheggiate le due, e ed è stato quindi necessario procedere con l’evacuazione preventiva di alcuni locali, accompagnando all'esterno le persone che si trovavano al loro interno, affidate al 118 per verificare la necessità di eventuali cure. Nessuno è rimasto intossicato. Le cause del rogo sono al momento ni fase di accertamento, sul posto è intervenuta anche la polizia.