Impenna con la Vespa in via Pignolo e sferza una testata col casco al gestore di un bar

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Tiziana Pirola che descrive un episodio di violenza in viala sera di martedì 31 dicembre.Gentile Redazione,in qualità di residente in Borgoe facente parte della Rete di Quartiere Centro, vorrei segnalare l’accaduto di ieri occorso al signor Igor,insieme a Vira del Bar15, nell’omonima via.Verso le 20 circa, incrociava a piedi un ragazzo in sella a unaproveniente, in senso contrario, dalle abitazioni Aler e del Comune di Bergamo al civico 42 di viache impegnava ad alta e pericolosa velocità, la via e la piazzetta Santo Spirito,Igor segnalava perciò alla persona alla guida, con modi del tutto civili, della pericolosità del comportamento, pregandolo di rallentare, essendo le vie piene di passanti, bambini e adulti.