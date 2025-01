Anteprima24.it - Il sindaco di Salerno: “Un successo il Capodanno in piazza”

Tempo di lettura: 2 minuti“Tanti auguri ai salernitani e a tutti i nostri ospiti dadella Libertà.piace ed ilinè stato un granded’arte, allegria, organizzazione. Siamo già al lavoro per organizzare grandi eventi spettacolari ed attraenti tutto l’anno”. Ildi, Vincenzo Napoli, ha commentato così la serata di ieri che ha permesso a migliaia di cittadini e turisti provenienti da tutta Italia di concludere festosamente l’anno vecchio e salutare il 2025 in compagnia di Giorgia, Pippo Pelo, Adriana Petro, Pika DJ.Infamiglie, bambini, ragazzi, appassionati che hanno cantato e ballato per tutta la serata. A mezzanotte il brindisi augurale con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il, assessori e consiglieri comunali e regionali ed il consueto spettacolo di fuochi pirotecnici.