Liberoquotidiano.it - Entra in un ristorante e spara: 7 morti, killer in fuga armato. Montenegro-choc, la polizia avverte: "Restate a casa"

toria in un, dove un uomoha ucciso diverse persone. È successo in un villaggio nel sud del Paese, vicino alla città di Cetinje. Lo ha riferito l'emittente pubblica Rtcg, citando un comunicato della. "Nel pomeriggio in una Bajice, A.M., 45 anni, ha ucciso diverse persone usando armi da fuoco., ha lasciato l'edificio ed è scappato", hanno fatto sapere le forze dell'ordine. Tra le vittime ci sarebbero anche dei bambini. Per catturare l'aggressore, laha mobilitato delle truppe speciali. Intanto, gli agenti hanno invitato i residenti della zona interessata dallatoria a mantenere la calma e soprattutto a rimanere aper evitare qualsiasi tipo di pericolo. Sarebbe escluso per ora uno scontro tra bande criminali. Secondo la televisione statale Rtcg, sarebbero sette le persone uccise.