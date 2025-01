Atp Hong Kong 2025 | Sonego si ferma agli ottavi Norrie vince in tre set

Leggi su Sportface.it

Sidi finale il percorso di Lorenzonell’Atp 250 di. Il torinese, infatti, ha perso l’incontro con Cameronin tre set, per 6-2 4-6 6-1. Niente da fare per l’azzurro, che dopo aver pareggiato i conti nel secondo set, crolla nel terzo e ultimo parziale sotto i colpi del britannico. L’incontro, che è stato interrotto in più occasioni a causa della pioggia, si è concluso in due ore e venti:, ai quarti di finale, se la vedrà con il vincitore del match tra Kei Nishikori e Karen Khachanov.Con Luciano Darderi e Francesco Passaro fuori al primo turno, l’unico italiano in gara arimane Lorenzo Musetti, che farà il suo esordio proprio nel secondo turno contro Diallo.RISULTATI E TABELLONELorenzo– Foto Alexandre Martins/DPPI/IPA Sport 2/IPAout a: la cronacaI due si sono sfidati per la terza volta in carriera: nel 2019, a Montecarlo, ebbe la meglio l’azzurro, mentre nel recente testa a testa di Indian Wells a imporsi è stato l’avversario.