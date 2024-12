Superguidatv.it - Un passo dal cielo 8: new entry, anticipazioni e quando in tv la nuova stagione

Sta per tornare Undal8. La serie inizierà dal nuovo anno e vede confermata la protagonista, l’attrice Giusy Buscemi nel ruolo di Manuela Nappi. Vediamo insieme le, il cast eandrà in onda.Undal8: la trama dellain tvDal 2011 su Rai1 va in onda Undalche ora è arrivato all’ottava. Nel corso delle prime tre abbiamo seguito le avventure di Terence Hill, comandante di stazione del Corpo forestale di San Candido, dalla quarta quelle del nuovo comandante Francesco Neri (l’attore Daniele Liotti) e dalla settima di Giusy Buscemi. Per sapere cosa accadrà alla protagonista si dovrà attendere il nuovo anno. Undal8 andrà infatti in onda dal 9 gennaio 2025 in prima serata su Rai1.Ma quale sarà la trama? Dalle immagini diffuse dal trailer è stato svelato che ci sono delle new: si tratta di Nino Frassica che interpreterà il “magico” Nino, zio della moglie di Vincenzo Nappi, Carolina.