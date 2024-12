Quotidiano.net - Ucciso a 17 anni in strada. Braccati i due assassini. La lite dopo la discoteca

e Irene PuccioniFIRENZECinque lesioni da taglio fatali, con fendenti sia all’addome che alla schiena. Le ferite sul corpo di Maati Moubakir, il 17enne accoltellato a morte inall’alba di sabato a Campi Bisenzio, strappo di hinterland fiorentino a 15 chilometri da piazza della Signoria, parlano. E, in attesa dell’autopsia disposta per oggi, raccontano agli inquirenti di un’aggressione-lampo, forse messa a segno con due armi: lame, cocci o spranghe aguzze. Un dettaglio che, se confermato, spingerà la pista verso la caccia a due killer che avrebbero assalito il giovaneuna serata in, a 500 metri da dove è stato ritrovato. Lì dove ieri è comparso un mazzo di fiori. Il cerchio disegnato dai carabinieri di Signa con i colleghi del nucleo investigativo, coordinati dal pm Antonio Natale, si stringe.