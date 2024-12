Justcalcio.com - TS – La Juve e le altre, il doppiopesismo dei media è un’istituzione: le perle del 2024

Leggi su Justcalcio.com

-12-31 12:03:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport:Il bilancio di fine anno relativo al trattamento riservato allantus daiè come sempre sbalorditivo, tanto più se si considera che la lontananza dalla lotta per il titolo ormai da diversi anni ha temporaneamente affievolito la tragicomica ossessione nutrita da gran parte del paese nei confronti dei bianconeri. Anche ilha dunque seguito il percorso segnato ormai da tempo, tra importanti uomini delle istituzioni che – incuranti del loro ruolo – soffiano sul fuoco ancora scottati da presunte ruberie bianconere di qualche decennio fa e recriminazioni arbitrali più recenti, perché anche in anni un po’ così, in cui lanon gode proprio di numerosi episodi fortunati, a fine anno la svista degna di essere ricordata, stigmatizzata, perpetuata nella memoria collettiva, deve essere in favore dei cattivi di sempre: nell’anno che sta per finire, il privilegio è toccato al già mitico rigore per il Bologna, certificato anche da Rocchi come esempio da evitare per il futuro.