Formiche.net - Spese militari europee. Anche Berlino punta al 3% per la Difesa

Leggi su Formiche.net

La Germania è pronta a un ulteriore aumento delleper la. A dichiararlo è stato il segretario generale del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Matthias Miersch, che hadichiarato come “raggiungere il 2% del Pil sarà già abbastanza difficile. Ma nulla è escluso, considerata l’imminente presidenza di Donald Trump”, precisandoche al momento non si prevede l’invio di truppe tedesche in Ucraina: “Prima dobbiamo arrivare ai negoziati e poi valutare la situazione”.non è l’unica capitale a fare i conti sulla necessità di rivedere le propriein vista dell’arrivo alla Casa bianca del Tycoon, che ha più volte confermato la propria linea dura nei confronti del burden sharing europeo. Linea, per la verità, tenuta già nel corso del suo precedente mandato.