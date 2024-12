Ilfattoquotidiano.it - Sicilia, gli “ultimi” 100 milioni di mance in manovra. Sagre ma non solo: 180mila euro a 7 chiese di Modica, 50mila per le divise dei vigili urbani di Barcellona

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tanto rumore per nulla, o comunque per molto poco. Dopo il caso di Carlo Auteri, il deputato regionale che ha dovuto abbandonare Fdi dopo le polemiche sulledistribuite a enti e associazioni, la nuova finanziaria dellapartorisce nuove erogazioni: stavolta sono 100distribuiti tra tutti i partiti, ad eccezione di Ismaele La Vardera, l’ex Iena ora deputato regionale, che ha rifiutato. E ce n’è un po’ per tutti. Non ci sono le associazioni, ma non mancano le, i carnevali, le pasque, e in barba ad ogni principio di laicità delle istituzioni statali, una valanga di contributi a parrocchie e. Mentre tante voci restano fin troppo generiche o vaghe: a molti Comuni vanno contributi per il non meglio specificato “marketing territoriale”. E ci sono voci anche curiose: come quella che erogaPozzo di Gotto per la “vestizione dei”, una voce rivendicata in un comunicato stampa dal gruppo della Lega: “Saranno vestiti da Dolce&Gabbana?” scherzano nelle retrovie, gli avversari politici.