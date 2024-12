Salvator Rosa gli Uffizi riportano in Italia la Strega del grande pittore napoletano del ‘600

Leggi su Ildenaro.it

Entra a far parte della collezione degli‘La’, opera esoterica del tormentato e originaleseicentesco(1615-1673). Il dipinto sarà esposto nelle sale dei maestri del XVII Secolo, ma subito dopo le feste natalizie avrà un suo momento espositivo speciale nella Sala Bianca di Palazzo Pitti. Circa 450mila euro la somma pagata dal museo, il cui comitato scientifico ha dato parere favorevole all’acquisto. L’opera si trovava all’estero da un numero di anni tale da non poter più essere più vincolata. Era oggetto di interesse da parte di vari musei internazionali e rischiava di non rientrare mai più in. Il direttore degliSimone Verde afferma: “Il prezioso ingresso in collezione delladici permette di accrescere qualitativamente il nucleo collezionistico della pittura seicentesca del museo con un autore che,di nascita e formazione, si muove tra Roma e Firenze caratterizzando in modo originalissimo l’artena ed europea della metà del secolo”.