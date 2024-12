Liberoquotidiano.it - Ricalcolo sulle pensioni, ecco le nuove cifre dall'1 gennaio | Clicca qui e scarica il calendario completo del 2025

Anno nuovo,. In questi giorni l'Inps sta rilasciando il cedolino per i trattamenti previdenziali di. E le novità sono parecchie. Innanzitutto partiamo dal nuovo sistema di rivalutazione, la perequazione automatica che ogni anno adegua gli assegni al costo della vita. Per quanto riguarda il, l'incremento dellesarà pari allo 0,8% per allinearsi all'inflazione, mentre per il 2024 l'indice di adeguamento era stato fissato al 5,4% senza alcuna necessità di ulteriori conguagli. Infatti nei due anni precedenti il tasso di inflazione sul 2023 fissato al 7,3 per cento e fissato poi in via definitiva all'8,1 dal Mef aveva innescato un conguaglio sugli assegni erogati per tutto il 2024 per il recupero di questo gap dello 0,8 per cento sull'inflazione. Nel caso del 2024 invece il tasso è stato confermato e dunque non scatteranno accrediti aggiuntivi o importi extra.