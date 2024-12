Sport.quotidiano.net - Premier League, il Liverpool scappa, perde il Chelsea e il City torna alla vittoria

Roma, 31 dicembre 2024 – Ildi Slot è infermabile: contro il West Ham i reds si sono imposti addirittura con un 5-0, portandosi a +8 dal secondo posto con una gara in meno. Una marcia impressionante quella degli uomini di Slot, che nel segno di Luis Diaz, Salah, Gakpo, Alexander-Arnold e Diogo Jota hanno centrato il terzo successo di fila, portando a 14 i gol segnati nelle ultime tre partite. In attesa dell'Arsenal, che scenderà in campo domani alle 18:30 contro il Brentford, ora al secondo posto c'è il Nottingham Forest, che ha sconfitto l'Everton 2-0. Per la squadra di Espirito Santo quella contro i Toffees è stata la quintaconsecutiva. Male il, che contro l'Ipswich Town ha centrato il secondo ko di fila: nelle ultime tre giornate, i blues hanno raccolto solamente un punto e ora si trovano addirittura al quarto posto, con il Newcastle che insegue con 3 lunghezze in meno.