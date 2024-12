Lanazione.it - Perugia, la sindaca Ferdinandi: un 2025 di concretezza. “Fin qui toppe ai progetti di Romizi. La sicurezza? Non siamo sceriffi”

Leggi su Lanazione.it

, 31 dicembre 2024 – LaVittoriaannuncia che ilsarà “l’anno della. Fin qui cioccupati quasi esclusivamente deiche ci ha lasciato la precedente amministrazione. Molti sono vincolati, li abbiamo dovuti portare avanti per evitare peggioramenti. Ma adesso inizieremo a ’dare gambe’ a tutto ciò che abbiamo promesso in campagna elettorale”. La prima cittadina sceglie la Sala dei sindaci per la prima conferenza stampa di fine anno. Seduti a la suo fianco gli assessori, di fronte i giornalisti. Uno dei capitoli a cui tiene di più è quello della Partecipazione. “Abbiamo creato un ufficio ad hoc - ricorda - ma ora spero di chiudere un accordo con l’Università per capire quale siano le forme migliori di partecipazione dei cittadini nelle scelte.