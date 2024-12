Quifinanza.it - Perché la pace in Ucraina passa anche dalla Siria

Il cambio di regime inha decisamente cambiato le carte in tavola per la Russia. Non solo per la sua proiezione in Medio Oriente e in Africa, maper la guerra ancora in corso in. Il caosno ha senz’altro indebolito la posizione di Mosca, che assieme alle basi militari perdeprestigio e slancio di potenza.Se dal punto di vista tattico il Cremlino sta vincendo il conflitto ucraino, lo sta invece miseramente perdendo sul piano strategico. E la caduta di Assad potrebbe pesare in questo senso, finendo sul tavolo delle trattative che i russi intraprenderanno con gli americani, lasciando gli ucraini in piedi dietro le sedie.Gli effetti del caosno sulla RussiaChe i due conflitti fossero intimamente collegati l’avevamo già sottolineato, e ora rischiano di esserloi rispettivi negoziati.