Nuovo codice strada, Salvini: "La novità è l'alcolock per i recidivi: si tratta di prevenzione e non di repressione"

ROMA – “I limiti alcolemici e le sanzioni non sono cambiati. Laper i: sidie non di”. Così sui suoi canali social il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo, che torna a parlare deldella.In un altro post, ieriaveva scritto: “Nelle due settimane successive al 14 dicembre 2024, giorno di entrata in vigore deldella, la Pole l’Arma dei Carabinieri hanno rilevato un calo degli incidenti (-2,8%) rispetto allo stesso periodo di un anno fa, ma soprattutto una drastica diminuzione degli incidenti mortali (-20,3%) e delle vittime (-25,4%). L’obiettivo è ridurre l’inaccettabile strage sulle strade italiane e questi dati rappresentano un piccolo ma importantissimo passo in avanti che, da padre e da ministro, mi riempie di grande orgoglio”.