Superguidatv.it - Netflix, tutte le uscite e le novità del mese di gennaio 2025: le serie e i film da non perdere

Leggi su Superguidatv.it

ha in serbo per ildidiversetv e. Vediamo insiemeledel nuovo anno della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.tv: lenel catalogo diTra lepiù attese deldic’è Ilary, lasulla Blasi che trascina lo spettatore nel dietro le quinte della vita della showgirl. Poi ancora Acab con Marco Giallini, Adriano Giannini, Valentina Bellè, Pierluigi Gigante e Fabrizio Nardi che racconta una notte di feroci scontri in Val di Susa. Da segnalare anche il‘Mica è colpa mia‘.LedidiVediamo insieme nel dettaglio lein uscita neldisu:Il mio matrimonio felice, seconda stagione dal 6I am a killer, 8Ilary, 9American Primeval, 9Asura, 9Machos Alfa, la terza stagione dal 10Acab, 15Xo Kitty, seconda stagione dal 16Night agent, seconda stagione dal 23Sei nazioni: full contact stagione 2, dal 29The recruit, stagione 2 dal 30, documentari e live didiVediamo insieme nel dettaglio iin uscita neldisu