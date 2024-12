Tg24.sky.it - Napoli, ragazza sequestrata in un hotel e picchiata la notte di Natale: arrestato l’ex

per due giorni in una stanza di. L’incubo di unadi 22 anni diè finito grazie all'intervento dei carabinieri che hannofidanzato. Tutto è iniziato laditra il 24 e il 25 dicembre quando il 23enne, che non si rassegnava alla fine della loro relazione, si è appostato sotto casa della ex fidanzata. Dopo averla vista entrare in auto con degli amici ha iniziato a pedinarla fino a quando la, accorgendosi di essere seguita, è riuscita a seminarlo. Lui però non si è arreso e, dopo aver scoperto che si trovava a casa di un’amica, si è recato sotto l’abitazione e ha iniziato a tempestarla di messaggi fino a farle accettare, intorno alle 13 del giorno seguente, di vedersi per un’ultima volta.