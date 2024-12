361magazine.com - Monica Vitti: su Rai1 il premio dedicato all’icona del cinema italiano

Leggi su 361magazine.com

Angela Tuccia e Claudio Guerrini presentano su“Il”, il. Un successo senza precedenti in onore dell’attrice che ha scritto tra le più belle pagine della storia delGrande successo per Angela Tuccia e Claudio Guerrini che, sabato scorso, in seconda serata su, hanno condotto “Il”, in onore dell’indimenticabile attrice che ha scritto tra le più belle pagine della storia del. Numerosi i premiati con “Ild’Oro”, tutte contraddistinte da elevato spessore artistico: Michele Placido, Claudia Gerini, Francesca Fagnani, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari Giovanni Veronesi, Manetti Bros., Lina Sastri, Edoardo Leo, Massimiliano Gallo, Piera Detassis, Massimo Boldi. Nel corso della serata, in ricordo della, sono state proposti due momenti musicali: il primo incentrato su “La donna cannone”, colonna sonora del film Flirt, rivisitata da Il Cile e Andrea Ricci.