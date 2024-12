Mistermovie.it - Mister Movie | Jason Momoa sarà LOBO nel DCU grazie a James Gunn

Dopo il suo celebre ruolo come Aquaman nell’ormai concluso DCEU (DC Extended Universe),si prepara a indossare i panni di, uno dei personaggi più amati e iconici della DC. La conferma ufficiale è arrivata attraverso i social dell’attore e le dichiarazioni dei media ufficiali. Il debutto dinel nuovo ruolo avverrà nel film Supergirl: Woman of Tomorrow, attesissimo dai fan.e il sogno di interpretareclass="wp-block-heading">La scelta diper interpretarenon sorprende gli appassionati, dato che l’attore aveva già espresso in passato il desiderio di vestire i panni del famigerato cacciatore di taglie alieno. Ad alimentare le speculazioni c’erano state anche indiscrezioni che parlavano di trattative in corso. A rendere tutto ufficiale, il co-CEO di DC Studios,, ha condiviso un artwork del personaggio, celebrando l’arrivo dinel nuovo universo cinematografico.