Lanazione.it - «Lupi, emergenza predazioni sui cani: un dramma nascosto»

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 31 dicembre 2024 – Da anni si assiste a una crescente campagna di discredito nei confronti delle persone che praticano legittimamente l'attività venatoria, spesso dipinte come insensibili o addirittura dannose per la natura. Questo atteggiamento, alimentato dal fanatismo ideologico, induce molti cacciatori, ma anche gli agricoltori, a mantenere il silenzio su ciò che accade durante la loro attività o davanti alle loro case e stalle, lasciando in ombra una grave: lesuida parte dei. Ogni giorno, nel silenzio mediatico, iuccidono deidi proprietà, si stima che siano a centinaia ogni anno. Il fenomeno colpisce non solo ida caccia, ma anche quelli da compagnia, da guardia e per la ricerca di tartufi. Il lupo viene spesso utilizzato come una sorta di icona dagli ambientalisti, ma la sua crescente presenza comporta gravi conseguenze per l'equilibrio delle attività rurali, oltre a far crescere gli introiti delle loro numerosissime associazioni.