Quifinanza.it - L’Intelligenza artificiale rivoluzionerà anche il Data management: tutti i trend in arrivo

in Italia, finalmente e sempre di più, le aziende hanno capito l’assoluta necessità del. La pratica di gestire i dati come una risorsa estremamente preziosa per un’organizzazione è diventataper i manager italiani un diktat. Gestire i dati in modo efficace richiede però unastrategy e metodi affidabili: senza questi, accedere, integrare, ripulire, governare, archiviare e preparare i dati per l’analisi diventa impossibile o si rischiano di fare errori grossolani.I dati arrivano alle aziende e alle organizzazioni da molte fonti: sistemi operativi e per le transazioni, scanner, sensori, dispositivi smart, social media, video, file vari. Ma il vero valore di questi dati dipende da cosa se ne fa. Tra ifuturi per il settore delnon a caso c’è proprio quello del cosiddettofabric: mixare vecchie e nuove tecnologie insieme a più cloud.