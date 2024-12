Biccy.it - Liam Payne, cinque persone accusate di omicidio colposo: rischiano fino a 15 anni

Leggi su Biccy.it

è morto lo scorso 16 ottobre cadendo dal balcone della sua camera d’hotel situata al terzo piano. Le cause della morte sono dovute alle ferite riportate dalla caduta, ma prima di cadere/scivolare/gettarsi dal balcone, il cantante aveva assunto alcol, cocaina e antidepressivo. L’autopsia, infatti, ha rivelato che era incosciente quando è caduto e probabilmente neanche se n’è accorto o era in preda a delle allucinazioni.La giudice Laura Bruniard ha così deciso di avviare un processo controche sono statedal pubblico ministero die di aver fornito droga. Se condannatifra i 5 e i 15di carcere. Gli avvocati degli imputati possono fare appello contro questa decisione. Se i ricorsi non saranno accolti, inizierà la fase processuale.