Ilrestodelcarlino.it - La festa si tinge di rosa. San Silvestro in piazza con la musica delle dj

Capodanno al femminile sul Crescentone. Se laè curata da Missin Red, cantante, dj e produttrice che alle 22 aprirà le danze con un dj set che spazia tra reggae, funk, elettronica e tropical sound e dai primi minuti del 2025 la console passerà in mano alla dj bolognese Valentina Dallari, il Vecchione d’artista è invece ideato da Fumettibrutti al secolo Yole Signorelli. L’autrice e illustratrice, che da anni ha trovato casa sotto le Due Torri, ha immaginato la fenice Mercurio, un vecchione con fattezze femminili in linea con la tradizione degli anni bisestili, che il 16 dicembre scorso, alla sua presentazione ufficiale, ha suscitato molte polemiche. La fenice rappresenta una figura mitologica a difesadiversità "che rinasce dalle proprie ceneri e simboleggia la capacità di far fronte in maniera positiva alle avversità".